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Azerbaycan'dan Karabağ Ermenilerine çağrı: Toplumunun parçası olun

Azerbaycan'dan Karabağ Ermenilerine çağrı: Toplumunun parçası olun

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlere yaşadıkları yerleri terk etmeme ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun bir parçası olma çağrısında bulundu.

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Bakanlık, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin "etnik temizliğe" maruz kaldığına ilişkin Paşinyan'ın iddialarının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı ve reddedildiği bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ayrılmalarının onların kişisel kararları olduğunu, bunun zorla yerinden edilmeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının Başbakan Paşinyan tarafından çok iyi bilindiği belirtilen açıklamada, "Eğer Ermeni sakinlerinin bir kısmı Azerbaycan yasaları ve yönetimi altında yaşamak istemiyorsa onları buna zorlayamayız. Biz, Ermeni sakinleri yaşadıkları yerleri terk etmemeye ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun parçası olmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Ermenistan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Azerbaycan'a entegrasyon sürecine engel olmaması ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine dayalı barış anlaşması müzakere sürecinin başarıyla tamamlanmasına odaklanması gerektiği kaydedildi.

Paşinyan, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlamıştı.

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