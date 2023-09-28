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İstanbul Şirinevler'de patlama oldu! Ölü ve yaralılar var binalar boşaltılıyor

İstanbul Şirinevler'de patlama oldu! Ölü ve yaralılar var binalar boşaltılıyor

İSTANBUL Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. İlk blirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

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İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Şirinevler bölgesindeki patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken ikisi ağır olmak zere 4 kişi de yaralandı.

Bir kişi öldü 4 kişi de yaralı

İlk bilgilere göre bir kişi öldü, ikisi ağır dört kişi yaralandı. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,  “Patlama doğalgaz kaynaklı, binalar boşaltılıyor, çevrede tahliye işlemi yapılıyor” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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