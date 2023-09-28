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Karabük'te seyir halindeki kamyonetin lastikleri alev aldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te seyir halindeki kamyonetin lastikleri alev aldı!

Karabük'te seyir halindeki bir kamyonetin lastikleri bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Olay, Öğlebeli Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 NA 7535 plakalı kamyonun lastikleri seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

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