İYİ Parti'den CHP'ye: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın! İşte İYİ Parti'nin istediği o şehirler...

İYİ Parti ile CHP arasındaki yerel seçim pazarlığı el altından sürerken, İYİ Parti'den CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifi geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türker Yörükçüoğlu, istedikleri 10 şehri açıkladı. İYİ Parti'nin istediği şehirler arasında İstanbul, Ankara, Antalya da var..

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu sosyal medya üzerinden CHP'ye "CHP 10 büyükşehirde aday çıkarmasın" çağrısı geldi.

İşte İYİ Parti'nin istediği iller...

"Biz hem 2019'da hem de 2023'de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP'de." diyen Yörükçüoğlu, istedikleri 10 şehri de şöyle sıraladı: "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay..."

AK Parti'de kaptırmamak için sıra sende CHP

İşte İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı o çağrı:

"CHP 10 büyükşehirde aday çıkarmasın.

İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı.

AK Parti-CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor. Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük.

Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer.

Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de."