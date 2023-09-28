BIST 8.215
DOLAR 27,42
EURO 28,97
ALTIN 1.653,50
HABER /  DÜNYA

Ülkede büyük panik! Kırmızı göz salgını nedeniyle eğitime ara verildi

Ülkede büyük panik! Kırmızı göz salgını nedeniyle eğitime ara verildi

Pakistan’ın Pencap eyaletinde kırmızı göz hastalığı şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86 bine ulaştı.

Abone ol

Pakistan’ın doğusu halk arasında "kırmızı göz" hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Pencap eyaletinde konjonktivit rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısının 86 bine ulaştığı belirtilirken, bulaşıcı göz virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 56 binden fazla devlet ve özel okulda eğitime ara verildi.

Salgının okullarda yaygın olması nedeniyle belirti gösteren kişilere okul yönetiminin izin verdiği öğrenildi.

Uzmanlar, ilerleyen günlerde vaka sayısının daha da artmasından endişe duyuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu! Ödenmezse ne olur?
e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu! Ödenmezse ne olur?
Sabiha Gökçen'in "uyku kabinleri" Avrupa Bölge birinciliği ödülü aldı!
Sabiha Gökçen'in "uyku kabinleri" Avrupa Bölge birinciliği ödülü aldı!
Camide alkol içip fotoğrafını paylaşmıştı! Cezası belli oldu
Camide alkol içip fotoğrafını paylaşmıştı! Cezası belli oldu
Bu görüntüler bugün İstanbul'dan! Hafif başlayıp hızını artırdı
Bu görüntüler bugün İstanbul'dan! Hafif başlayıp hızını artırdı
Afganistan'da yılbaşından beri 6'ncı çocuk felci vakası görüldü!
Afganistan'da yılbaşından beri 6'ncı çocuk felci vakası görüldü!
Azerbaycan'dan Karabağ Ermenilerine çağrı: Toplumunun parçası olun
Azerbaycan'dan Karabağ Ermenilerine çağrı: Toplumunun parçası olun
Rusya savunma harcamalarını artıracak!
Rusya savunma harcamalarını artıracak!
İstanbul Şirinevler'de patlama oldu! Ölü ve yaralılar var binalar boşaltılıyor
İstanbul Şirinevler'de patlama oldu! Ölü ve yaralılar var binalar boşaltılıyor
Brent petrol son bir yılın zirvesinde: 100 dolara yaklaştı
Brent petrol son bir yılın zirvesinde: 100 dolara yaklaştı
Edirne'de bir tırda 50 tabanca ve 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi!
Edirne'de bir tırda 50 tabanca ve 4 yarı otomatik makineli tüfek ele geçirildi!
Bakan Mehmet Şimşek Londra'ya gidiyor! Yatırımcılarla görüşecek!
Bakan Mehmet Şimşek Londra'ya gidiyor! Yatırımcılarla görüşecek!
4 yıl önce kaybolan şahsın cesedi bulundu: Aile içi cinayete kurban gitmiş!
4 yıl önce kaybolan şahsın cesedi bulundu: Aile içi cinayete kurban gitmiş!