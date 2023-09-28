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Sabiha Gökçen'in "uyku kabinleri" Avrupa Bölge birinciliği ödülü aldı!

Sabiha Gökçen'in "uyku kabinleri" Avrupa Bölge birinciliği ödülü aldı!

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı üzerinden seyahat edenlere yatak, duş, dinlenme imkanı sunan 'uyku kabinleri', Bangkok'ta gerçekleşen FAB Awards Havalimanı Yiyecek & İçecek-Konaklama Konferansı ve Ödülleri 2023'te 'En İyi Misafirperverlik Girişimi' kategorisinde Avrupa Bölge birincisi seçildi.

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İSG'den yapılan açıklamaya göre, İSG dış hatlar terminalinde hayata geçirilen 'uyku kabinleri' hizmeti, havacılık sektörünün en önemli ödüllerinden birini aldı.

Seyahat öncesi yolculara terminal içinden çıkmadan ve rahatsız edilmeden uyuma, dinlenme ve çalışma imkanı sunan yeni konsept, FAB Awards Havalimanı Yiyecek & İçecek + Konaklama Konferansı ve Ödülleri 2023'te 'En İyi Misafirperverlik Girişimi' kategorisinde Avrupa Bölge birincisi oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı pasaport kontrol noktası sonrasında asma kat alanında yolculara hizmet veren Kepler Uyku Kabinleri, seyahat yorgunluğunu zevkli bir molaya dönüştürüyor.

Uyku kabinleri, içerisinde yolcuların rahatça dinlenebileceği uyku üniteleri, duşlar, akıllı tuvaletler, valizlerini güvenle saklayabilecekleri dolaplar ve bir teras alanı gibi olanaklar sunuyor.

Her uyku ünitesinde çeşitli dijital platformları ve kablolu televizyon kanalları izleme imkanı sunan TV ekranı, ergonomik yataklar, çalışma masası, dünya genelindeki priz tiplerine uyumlu şarj üniteleri, rahatlama için deniz dalgası sesi veren ve ses seviyesi ayarlanabilen bir hoparlör ile bir tablet bilgisayar yer alıyor.

'Dünyaya açılacağız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepler Kulübü Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Alaettinoğlu, 'havalimanlarında kısa süreli konaklama' denilince akla gelen ilk marka olmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Bir Türk firması olarak, teknoloji ile konaklama deneyimini birleştiren, farklı ve yenilikçi bir konsepti ilk defa ülkemizde hayata geçirdik ve sivil havacılığın en prestijli ödüllerinden birini Avrupa 1.'si seçilerek Türkiye'ye ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmiş olduk. Önümüzdeki senelerde dünyaya açılmak ve Türk misafirperverliğini, her ülkenin kendi adına çok stratejik noktası olan havalimanlarında bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda, bütün Kepler ekibinin çabalarının bu ödülle tescillenmiş ve yurt dışında da takdir görmüş olmasından mutluyuz.'

Evreni anlamaya yönelik meraklı ve bilimsel yaklaşımı onurlandırmak için şirketlerinin adını 'Kepler' olarak belirlediklerini aktaran Alaettinoğlu, 'Bu sene sonunda Malezya Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı içerisinde 2, Letonya Riga Uluslararası Havalimanı içerisinde 2 olmak üzere toplam 4 yurt dışı lokasyonunu faaliyete geçirmiş olacağız.' ifadesini kullandı.

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