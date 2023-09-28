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e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu! Ödenmezse ne olur?

e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu! Ödenmezse ne olur?

Ek MTV için AYM kararını bekleyen vatandaşlar, kararın açıklanmasının ardından e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistemdeki "Araçlarım" sekmesine girişte zorluk yaşandı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini reddetti.

Oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların büyüklüğünün esas alındığı belirtildi.

AYM kararını bekleyen çok sayıda vatandaş da ek MTV'yi ödemek için e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu.

Kararın açıklanmasının ardından e-Devlet sisteminde vergi ödemesinin yapıldığı "Araçlarım" sekmesine giriştebir süre zorluk yaşandı.

Ek MTV banka uygulamaları aracılığıyla da ödenebiliyor.

Bir defalık uygulanacak ek MTV genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı.

Ek MTV ödemezse ne olur?

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

MTV
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