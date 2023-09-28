Cihangir'de ünlü oyuncunun kafesinde silahlı saldırı! 3 kişi yaralandı

İstanbul Cihangir'de ünlü oyuncu Ufuk bayraktar'ın olduğu öğrenilen kafede silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Abone ol

Olay, saat 11.45 sıralarında Cihangir, Defterdar Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'a ait olduğu öğrenilen kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.