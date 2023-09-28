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Kastamonu'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu Taşköprü'de kontrolden çıkan otomobil ve minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alamaşişli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 34 VF 9905 plakalı otomobil, Bahtiyar Ç. yönetimindeki 37 ACC 845 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, İ.Y. ve araç içerisinde bulunan R.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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