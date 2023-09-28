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Adana'da 3 erkek kadın kılığına girip evleri soydu! O anlar kamerada

Adana'da 3 erkek kadın kılığına girip evleri soydu! O anlar kamerada

ADANA'da hırsızların hazırladığı filmleri aratmayan tuzak kameralara yakalandı. Kadın kıyafetleri giyerek iki ayrı binaya giren hırsızlık şüphelisi üç erkek kameralara yakalandı.

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Adana'da Yüreğir ilçesindeki bir apartmanın sakinleri, zillerini çalıp diyafondan kendilerine yanıt verilmemesi üzerine durumdan şüphelenip binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Apartman sakinleri, kadın kılığına giren üç erkeğin zillerine bastığını fark etti. Benzer bir durum kentteki başka bir apartmanda daha yaşandı.

Her yaptıkları güvenlik kamerasında

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine göre, üç kişi açık bırakılan kapıdan içeriye girip asansöre yöneliyor. Bir süre sonra şüpheliler merdivenden aşağıya inip uzaklaşıyor.

Hırsızlık yapamadan kaçmışlar

Hırsızlığın girişimde kalması nedeniyle şikayetçi olmayan bina sakinleri, duruma dikkati çekmek için yaşananları sosyal medyada paylaştı.

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