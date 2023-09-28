Kayıp Açelya'nın bıraktığı not ortaya çıktı! Adeta veda etmiş: Bu yazıyı bir kere oku sonra...
SAKARYA'da evden dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’ın duygusal şarkı eşliğinde ağlayıp kendisini kaydettiği videonun ardından ‘Ölmeden saatler önce’ diyerek adeta veda eder gibi paylaştığı not ortaya çıktı.
Olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, 'dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı.
Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklar'da bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
Gencin çantasının bulunduğu yerde de inceleme yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlayamadı. Acılı anne ve baba ise 4 gündür kayıp olan kızlarının bulunmasını istiyor.
Videodan sonra veda eder gibi paylaştığı not ortaya çıktı
Öte yandan, genç kızın duygusal şarkı eşliğinde ağlayıp kendisini kaydettiği videonun ardından ‘Ölmeden saatler önce’ diyerek adeta veda eder gibi paylaştığı not ortaya çıktı. Açelya notta şunları yazmış: