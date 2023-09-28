Gittiği balık avında ağları kontrol etmek için çaya girdi boğuldu

Siirt'te yaşanan olayda, arkadaşlarıyla balık avına çıkan Aslan Kayır (44), ağları kontrol etmek için çaya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan adamı arama çalışmalarına başlayan ekipler, Kayır'ın cansız bedenine ulaştı.

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Olay, dün akşam saat 19.20 sularında Siirt'in Şilvan ilçesine bağlı Daltepe köyünde bulunan Beyaz Köprü Çayı'nda gerçekleşti. Beyaz Köprü Çayı'na arkadaşları ile birlikte balık avına giden Aslan Kayır, ağları kontrol etmek üzere çaya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Kayır'a ulaşamayan endişeli arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzeirne bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi. 61 kişilik ekipler yapılan arama çalışmaları sonucunda Kayır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.