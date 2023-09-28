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TFF'den play-off iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

TFF'den play-off iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 6. haftası geride kalırken, play-off tartışmaları da gündem gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in şampiyonunu belirlemek adına Play-off sistemine geçiş yapabileceği iddia edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, iddialara ilişkin açıklama yaparak, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

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