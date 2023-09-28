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Kontağı çevirince araba alev topuna döndü!

Kontağı çevirince araba alev topuna döndü!

Karabük’te sürücüsünün çalıştırmak için kontağını çevirdiği otomobil alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Kapullu Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden çıkan Serkan Altıparmak, 06 AOG 25 plakalı otomobiline binip aracını çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada otomobil motor kısmından bir anda alev aldı.

Altıparmak alev alan otomobilinden kendini dışarıya atıp, çeşme hortumuyla su sıkarak yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil yanarak demir yığınına döndü.

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