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Arkadaşlarıyla çıktığı balık avı canından etti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşlarıyla çıktığı balık avı canından etti!

Siirt Şirvan'da arkadaşlarıyla balık avına giden 44 yaşındaki şahıs oltaları kontrol ettiği sırada kayboldu. Ekipler yoğun aramalarla şahısın cansız bedenine ulaştı.

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Alınan bilgilere göre, dün akşam saat 19.20 sularında Şirvan ilçesi Daltepe Köyü Beyaz Köprü Çayı mevkiinde balık avına giden 3 kişiden Aslan Kayır (44), oltaları kontrol etme amacıyla ayrıldığı yerden bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 61 kişiden oluşan ekipler tarafından yapılan aramalar sonucu Kayır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset, sarp kayalık nedeniyle saatler sonra ambulansa ulaştırıldı. Ceset, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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