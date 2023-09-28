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İstanbul Valisi Davut Gül'den "sağanak nedeniyle su baskını" uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül'den "sağanak nedeniyle su baskını" uyarısı

 İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı.

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Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

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