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Fransa'da kayıp ihbarı yapılan 77 yaşındaki kadın herkesi şaşkına çevirdi

Fransa'da kayıp ihbarı yapılan 77 yaşındaki kadın herkesi şaşkına çevirdi

Fransa'da, haber alınmadığı için hakkında kayıp ihbarı yapılan 77 yaşındaki kadının, İtalya'ya gittiği ve burada tatil yaptığı ortaya çıktı.

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Fransız haber sitesi Le Dauphine Libere'ye göre, Drome bölgesinde yaşayan emekli bir Fransız kadından birkaç gündür haber alamayan kızı, jandarmayı arayarak annesine ulaşamadığını bildirdi.

Jandarma ekipleri, bölgedeki evinde bulunmayan 77 yaşındaki kadın hakkında kayıp ilanı çıkardı.

Isere bölgesinde kadına ait diğer evde de arama başlatan ekipler, burada da kadına ait bir ize rastlayamadı.

Öldüğünden şüphelenilen kadın, bugün kızını arayarak birkaç gün kafa dinlemek için İtalya'ya tatile gittiğini söyledi.

Haber vermeyi unutmuş

Yaşlı kadın, endişelendiklerini ileten kızına "vakit sıkışıklığından dolayı valizlerini hazırlamaya yoğunlaştığı için Fransa'dan ayrılmadan önce haber vermeyi unuttuğu" cevabını verdi.

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla kadın hakkındaki "kayıp" ilanı kaldırıldı.

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