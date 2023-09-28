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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk can verdi!

Şanlıurfa Haliliye'de serinlemek için sulama kanalına girdiği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi (12) akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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