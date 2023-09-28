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Meteoroloji'den 1 il için 'Turuncu', 15 il için 'Sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji'den 1 il için 'Turuncu', 15 il için 'Sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili 1 ilde 'Turuncu', 15 ilde de 'Sarı' kodlu uyarı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun farklı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu kapsamda, İstanbul için 'Turuncu', Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük için de 'Sarı' kodlu yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'de yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde ise Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yerel kuvvetli, yarın öğle saatlerinden sonra da Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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