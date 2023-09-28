Çankırı'da 12 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi can verdi'

Çankırı'da dengesini kaybeden inşaat işçisi çalıştığı esnada 12,5 metre yükseklikteki çatıdan düştü. İşçi hayatını kaybetti.

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Olay, Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatının tadilatı için çatıya çıkan A.Ç. (73), çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 12,5 metre yüksekten düştü.

Ağır yaralanan işçiyi gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından A.Ç.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.