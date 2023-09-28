BIST 8.219
DOLAR 27,41
EURO 29,06
ALTIN 1.641,89
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Zaniolo'dan Galatasaray itirafı! "Büyüdüm"

Zaniolo'dan Galatasaray itirafı! "Büyüdüm"

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de oynamanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söylerken Türkiye'de de insani ve futbol açısından büyüdüğünü ifade etti.

Abone ol

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de oynamanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan İtalyan yıldız, İngiliz ekibine transferi ve Galatasaray'daki günleri hakkında konuştu.

Aston Villa'ya transfer sürecini anlatan İtalyan futbolcu, "Beklemediğim bir yazdı. Monchi aradı. Bu teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak benim için büyük bir fırsattı. Aradıklarında benim ve Galatasaray için büyük bir fırsat olduğunu anladık, sonrasında buraya geldim." dedi.

"Benim için bir meydan okumaydı"

Zaniolo, Galatasaray'da forma giydiği döneme ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi, "Galatasaray'da Futbol oynamak benim için bir meydan okumaydı. Türkiye'de başka bir kültüre, başka bir kıtaya gittim. İnsani ve futbol açısından büyüdüm."

"Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum"

İngiltere ve İtalya'daki futbolu karşılaştıran 24 yaşındaki orta saha, "İngiltere'deki yapı biraz daha farklı. İtalya'nın ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da daha fazla taktik ve proaktif futbol var. Buradaki futbolun İtalya'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Emery beni burada görmek istediğini söylemişti. Kendisi en iyi antrenörlerden biri. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum." açıklamasında bulundu

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş AB konferasında küstah Rum temsilciye haddini bildirdi
Numan Kurtulmuş AB konferasında küstah Rum temsilciye haddini bildirdi
Çankırı'da 12 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi can verdi'
Çankırı'da 12 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi can verdi'
Bakan açıkladı! Paralar yarın hesaplara yatıyor
Bakan açıkladı! Paralar yarın hesaplara yatıyor
Çorum'da eski eş vahşeti! Tartıştığı eski karısını bıçakladı
Çorum'da eski eş vahşeti! Tartıştığı eski karısını bıçakladı
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk can verdi!
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk can verdi!
Gittiği balık avında ağları kontrol etmek için çaya girdi boğuldu
Gittiği balık avında ağları kontrol etmek için çaya girdi boğuldu
Fransa'da kayıp ihbarı yapılan 77 yaşındaki kadın herkesi şaşkına çevirdi
Fransa'da kayıp ihbarı yapılan 77 yaşındaki kadın herkesi şaşkına çevirdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Yağmur İstanbul'u fena vurdu! Trafik kilitlendi
Yağmur İstanbul'u fena vurdu! Trafik kilitlendi
TFF'den play-off iddialarıyla ilgili flaş açıklama!
TFF'den play-off iddialarıyla ilgili flaş açıklama!
İstanbul Valisi Davut Gül'den "sağanak nedeniyle su baskını" uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül'den "sağanak nedeniyle su baskını" uyarısı
Kontağı çevirince araba alev topuna döndü!
Kontağı çevirince araba alev topuna döndü!