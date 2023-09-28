Zaniolo'dan Galatasaray itirafı! "Büyüdüm"

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de oynamanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söylerken Türkiye'de de insani ve futbol açısından büyüdüğünü ifade etti.

Abone ol

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de oynamanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan İtalyan yıldız, İngiliz ekibine transferi ve Galatasaray'daki günleri hakkında konuştu.

Aston Villa'ya transfer sürecini anlatan İtalyan futbolcu, "Beklemediğim bir yazdı. Monchi aradı. Bu teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak benim için büyük bir fırsattı. Aradıklarında benim ve Galatasaray için büyük bir fırsat olduğunu anladık, sonrasında buraya geldim." dedi.

"Benim için bir meydan okumaydı"

Zaniolo, Galatasaray'da forma giydiği döneme ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi, "Galatasaray'da Futbol oynamak benim için bir meydan okumaydı. Türkiye'de başka bir kültüre, başka bir kıtaya gittim. İnsani ve futbol açısından büyüdüm."

"Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum"

İngiltere ve İtalya'daki futbolu karşılaştıran 24 yaşındaki orta saha, "İngiltere'deki yapı biraz daha farklı. İtalya'nın ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da daha fazla taktik ve proaktif futbol var. Buradaki futbolun İtalya'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Emery beni burada görmek istediğini söylemişti. Kendisi en iyi antrenörlerden biri. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum." açıklamasında bulundu