BIST 8.219
DOLAR 27,40
EURO 29,03
ALTIN 1.643,39
HABER /  DÜNYA

BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemde döşediği mayınlarla ilgili, "Bu durum endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Francis, 19-26 Eylül'de New York'ta düzenlenen Genel Kurul görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemde yaklaşık 1 milyon mayın döşemesini ve mayınların nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşımı yapmamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyla ilgili Francis. "Bu durum endişe verici." yorumunu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlı, Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu. Ermenistan ve yasa dışı kukla cunta rejimi, Ermenistan'da üretilen mayınları 'gri bölge'nin tüm çevresine yerleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Güler duyurdu: Gabar’daki petrol ciddi boyuta ulaştı, şimdi Cudi ve Kato var
Bakan Güler duyurdu: Gabar’daki petrol ciddi boyuta ulaştı, şimdi Cudi ve Kato var
Şanlıurfa'da 'Sis Operasyonu': 5 gözaltı
Şanlıurfa'da 'Sis Operasyonu': 5 gözaltı
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi
Gezi Parkı davasında karar çıktı: Kavala ve Atalay'ın cezaları onandı
Gezi Parkı davasında karar çıktı: Kavala ve Atalay'ın cezaları onandı
Gazprom’un doğal gaz üretimi yüzde 25 azaldı
Gazprom’un doğal gaz üretimi yüzde 25 azaldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü
MGK toplantısında terörle mücadelede kararlık vurgusu
MGK toplantısında terörle mücadelede kararlık vurgusu
Fenerbahçe sahasında Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti
Sağanak nedeniyle Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda su baskını yaşandı
Kartlı ödemeler ağustos ayında 798,9 milyar TL oldu
Kartlı ödemeler ağustos ayında 798,9 milyar TL oldu
TEI-PD170 Motoru, AKSUNGUR ile rekor kırdı!
TEI-PD170 Motoru, AKSUNGUR ile rekor kırdı!
Meteoroloji'den 1 il için 'Turuncu', 15 il için 'Sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 1 il için 'Turuncu', 15 il için 'Sarı' kodlu uyarı