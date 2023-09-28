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Sebastian Szymanski, gollerine devam ediyor
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Başakşehir’e attığı gollerle sarı-lacivertli formayla 7. golüne ulaştı.Abone ol
Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 4-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.
7 gol ve 4 asist yaptı
Ligde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 3 gol attı.
Szymanski bu sezon geride kalan müsabakalarda 7 gol kaydederken, 4 de asist üretti.