Azerbaycan'ın Karabağ’da verdiği şehit sayısı 198 oldu

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısı 198'e yükseldi.

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Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda şehit verdiği askerlerin sayısını güncellendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198'e yükseldiği bildirildi.

Şehit askerlerin 186'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na, 12'sinin ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu aktarılan açıklamada operasyonda şehit düşen ve kimliği belirlenemeyen 11 kişiden 6'sının asker olduğu belirtildi.

5 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor

Ayrıca 1 sivilin de şehit olduğu ve 511 askerin yaralandığı operasyonda hayatını kaybeden 5 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.