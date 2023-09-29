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KKTC Cumhurbaşkanından, MGK bildirisi için "bizleri mutlu etti" mesajı

KKTC Cumhurbaşkanından, MGK bildirisi için "bizleri mutlu etti" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yayımlanan bildiriye ilişkin, "Toplantının ardından yapılan açıklama bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MGK sonrası yayımlanan bildiriyle ilgili mesaj paylaştı. Ersin Tatar mesajında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamanın 4. maddesinde yer alan ifadeler, bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, daha da güçlü kılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Tatar, MGK'nin açıklamasında, özel statüye sahip Pile köyündeki vatandaşların talepleri doğrultusunda "insancıl bir ihtiyacı" karşılamak için yapımına başlanan Pile-Yiğitler Yolu inşasına karşı Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün "çifte standartlı yanlı tutumuna" dikkatin çekildiğini belirtti.

MGK'dan terörle mücadele mesajı

BM Barış Gücü'nün ülkedeki faaliyetlerinin yazılı mutabakatla yasal bir zemine oturtulmasının elzem oluşuna da işaret eden Tatar, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı sayesinde ülkede barış ve huzur ortamının sağlandığını vurguladı.

Tatar, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MGK üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından bildiri yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride, BM Barış Gücü'nün, KKTC egemenliğine ve Kıbrıs Türklerinin en temel insani ihtiyaçlarına yönelik çifte standartlı tutum ve faaliyetlerinin tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmadığı ve itibarını zedelediği, bu çerçevede, barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edilmişti.

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