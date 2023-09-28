Depremzede başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre para cezası!

Depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydını yapmayan müdür hakkında başlatılan incelemede karar açıklandı. Buna göre, okul müdürüne 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı.

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Geçtiğimiz aylarda başörtüsü düşmanlığı Eskişehir'de hortladı. Olay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na bağlı bir okulda yaşandı.

Okulun müdürü tarafından, depremzede bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edildi.

Tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü

Bir yandan depremin acısının çok taze olması bir yandan da tesettür düşmanlığının sürmesi tansiyonu yükseltti. İddiaların ardından konuya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu müdahil olarak, inceleme başlattı.

89 bin 571 tl idari ceza verildi

İnceleme sürecine ilişkin bilgiler aktarılan açıklamada, "Dosya kapsamında yer alan tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde, mağdur öğrencinin, din ve inanç özgürlüğünün dışsal boyutu doğrultusunda başörtülü olmasından dolayı eğitim hizmeti sunan (ilgili) tarafından farklı muameleye maruz bırakıldığı, muhatap okulun sunduğu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda bu farklı muamelenin objektif ve makul bir sebebe dayandığının ortaya konulamadığı ve muhatap okul tarafından din ve inanç ile cinsiyet temellerinde doğrudan ayrımcılık yasağının ihlal edildiği ve çoklu ayrımcılığa maruz kalındığı kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap hakkında 89 bin 571 lira idari para cezası uygulanmasına ve karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesine başvurulabileceğine, oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

İddianameden

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan özel okul müdürü İ.S. hakkında, sevk edildiği Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hatay'dan kente gelen depremzede öğrenci T.N.İ'nin (15) başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlanmış, okul müdürü İ.S. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Hazırlanan iddianamenin, idari ve disiplin yönünden Eskişehir Valiliğine, insan hakları ve ayrımcılık yönünden ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na gönderildiği bildirilmişti.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada özel okul müdürü beraat etmiş, karara ilişkin başsavcılıkça istinaf başvurusu yapılmıştı.

Bozdağ tepki göstermişti: Çağdaş yobazlık

Skandal olaya dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: Bozdağ, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür'et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür'et edemez."