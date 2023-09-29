Alexander Djiku: Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü

Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, RAMS Başakşehir maçı sonrasında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduğunu ve her zaman en iyisini ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, sahadan 4-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

Mücadelede 1 gole imza atan Alexander Djiku, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan Djiku, “Gerçekten Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Maça güçlü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Hızlıca golleri bulmasını bildik. Sonrasında da domine ettik. 2. yarıda da aynı şekilde topa sahip olmaya devam ettik. Oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Takım olarak iyi mücadele gösterdik. Almış olduğumuz 3 puandan dolayı çok mutluyum. Kolay bir maç olmadı. İyi de mücadele gösterdik. Önemli olan bugün aldığımız galibiyetti” diye konuştu.

“Kaliteli oyuncular çabuk adapte olmamı sağladı”

Sarı-lacivertli takıma uyum süreciyle ilgili konuşan Djiku, “Hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Takımımızda çok kaliteli oyuncular var. Dolayısıyla sizin entegrasyonunuz daha kolay hale geliyor. Ben de aynı şekilde tecrübeli oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla milli takım oyuncusuyum. Dolayısıyla kulüpte çalışanlar, oyuncular tüm bu sebepler benim çabuk adapte olmamı sağladı. Şu ana kadar iyi bir oyun gösteriyoruz saha içerisinde ve galibiyetlerle devam ediyoruz. İyi ilerlediğimizi söyleyebilirim. İleriki maçlarda çok daha iyi performans göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Antrenmanlarda gol pozisyonlarını değerlendirmeye çalışıyorum”

Başakşehir’e attığı gol sonrası hücum yönüyle ilgili açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, “Antrenmanlarda da ofansif grupla da çalışıyorum. Dolayısıyla o pozisyonları ben de değerlendirmeye çalışıyorum. Bugün de bulmuş olduğum pozisyonda gol atmayı başardım. Top iyi yere gitti. Gol sevinciyle alakalı da; ben her şeyi sahada göstermeye çalışıyorum. Gol sevincinde W ve E harflerini yansıtmaya çalışıyorum; bunlar çocuklarımın baş harfleri” dedi.

“Kim Min-jae kaliteli bir futbolcu”

Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Kim Min-jae ile kendisinin kıyaslanması üzerine ise Djiku şöyle konuştu:

“Kim-min Jae’nin maçlarını seyrettim. Gerçekten kendisi çok kaliteli bir futbolcu. Zaten böyle bir oyuncu olduğu için de Bayern Münih’e transfer oldu. Ben her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum. Dolayısıyla böyle kıyas durumlara kendimi sokmak isteyen birisi değilim. Benim için en önemli olan takıma fayda sağlayabilmek.”

“Türkiye Ligi’nde geçiş oyunu olduğunu görüyorum”

Fransa Ligue 1 ile Süper Lig arasındaki farkın sorulması üzerine Djiku, “İki lig arasında gerçekten fark var. Özellikle fiziksel anlamda benzerlikler olduğunu söyleyebilirim ama Fransa Ligi’ne baktığımızda takımlar çok daha teknik oynamaya çalışan, çok daha fazla topa sahip olmaya çalışan takımlar böyle oynamaya çalışıyorlar. Burada daha çok geçiş oyununun olduğunu görüyorum. Direkt kaleye gitme söz konusu” şeklinde cevap verdi.