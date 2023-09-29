Ankara'da patlama oldu 1 kişi öldü! 6 katlı binanın giriş katında doğalgaz patladı...
ANKARA'nın Mamak ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Dün de İstanbul Şirinevler'de doğalgaz patlaması yaşanmış ve bir kişi ölürken 4 kişi de yaralanmıştı.Abone ol
Dün İstanbul Şirinevler'de yaşanan doğalgaz faciasının benzeri bu sabah Ankara'da yaşandı. Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre patlama sonucunda 79 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.