Almanya'da ikinci Yasemin' vurgunu! 175 milyon lira ile ortadan kayboldu

ALMANYA, 8 milyon euro vurgun yaparak kayıplara karışan Türk kızı Yasemin Gündoğan'ın ardından yine bir Türk kızının yaptığı 6 milyon liralık vurgunla sarsıldı. Tıpkı Yasemin Gündoğan gibi para nakil merkezinde çalışan 26 yaşındaki Türk kızı, çöp poşetine koyup sözde çöpe attı 6 milyon Euro ile kayıplara karıştı. Son soygunda kullanılan minibüsün, daha önce Yasemin Gündoğan'ın soygun için araç kiraladığı şirketle aynı olduğu ortaya çıktı.

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Türk kızı Yasemin Gündoğan, Almanya Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon Euroluk soygun yapıp, kayıplara karışmıştı. Alman dedektifler milyonluk vurgunun şifrelerini araştırırken, Almanya'da benzer bir soygun şoku daha yaşandı. Son yaşanan soygun, Almanya'da 4 binden fazla çalışanı, 31 şubesi bulunan para ve değerli eşya taşıma şirketi Prosegur'un Potsdam şubesinde meydana geldi.

Aynen Yasemin gibi...

Sabah'ın haberine göre, tıpkı Yasemin Gündoğan gibi görevi ATM kasetlerini doldurmak ve bankalara aktarılacak para torbalarını paketlemek olan 26 yaşındaki ismi henüz açıklanmayan genç bir kız, transferi gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak yanında getirdiği çöp poşetine para atmaya başladı. İçerisinde para bulunan 6 çöp poşetini, çöp konteynerine yükleyen genç kız, çöp atma bahanesiyle dışarıya çıktı. Daha sonra plakası tespit edilemeyen bir minibüsle olay yerinden kaçtı.

Soygun bir gün sonra fark edildi

Soygun, pazar günü şubenin kapalı olması nedeniyle pazartesi fark edildi. Paranın eksik olduğunu fark eden birçok müşteri şubeyi arayarak eksik ödemeyi bildirdi. Yapılan incelemede 6 milyon Euro'nun (yaklaşık 175 milyon lira) çalındığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kızın evinde yapılan aramada bir delile ulaşılamadı.

Genç kıza yardım eden Volkan Ö. yakalandı

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, genç kıza yardım ettiği belirlenen Volkan Ö.'nün Berlin yakınlarındaki Spandau semtinde bulunan evine baskın düzenledi. Polis kapıyı kırarak içeriye girdiği sırada Volkan Ö. ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçtı. Yapılan takip sonucu sadece 200 metre kaçabilen Volkan Ö. tren istasyonunda yakalandı.

Yasemin'le aynı şirketten araç kiralamış

Soygunun birçok yönden 2021 yılında Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın yaptığı soyguna benzediği belirlendi. Yeni soygunda kullanılan minibüsün de Yasemin Gündoğan'ın kiraladığı minibüsün de yakalanan Volkan Ö.'nün oturduğu Spandau semtinden ve aynı merkezden kiralandığı ortaya çıktı.

Yasemin gibi hava yoluyla göndermiş

Polis, paraların Yasemin Gündoğan'ın kullandığı ticari havayolu taşımacılığı sistemi ile Türkiye'ye gönderildiği üzerinde dururken, olay çok yönlü olarak soruşturuluyor.