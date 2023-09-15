Almanya'da 230 milyon lira çaldı Çeşme'de yedi! Soygun görüntüleri ortaya çıktı

Dünya Almanya'da 8 milyon Euroluk soygun yapan Türk kızını konuşuyor. Son olarak Çeşme'de tatil yaparken görülen Yasemin Gündoğan, Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya gelen ve lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı.