Almanya'da 230 milyon lira çaldı Çeşme'de yedi! Soygun görüntüleri ortaya çıktı
ALMANYA'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) çaldığı ileri sürülen Türk kızı Yasemin Gündoğan (31), 2 yıldır Interpol tarafından dünyanın her yerinde aranıyor. Soygunu yaptıktan sonra Çeşme'de tatil yaptığı görüntüler ortaya çıkan Yasemin Gündoğan'ın şimdi de soygun anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Dünya Almanya'da 8 milyon Euroluk soygun yapan Türk kızını konuşuyor. Son olarak Çeşme'de tatil yaparken görülen Yasemin Gündoğan, Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya gelen ve lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı.
2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı. Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi.
21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Vurgunun kamera görüntülerine Sabah gazetesi ulaştı. İşte saat saat vurgunun detayları:
Gündoğan, Saat 14.00 sıralarında mesaiye başladı. Önce birim şefinden o günkü çalışma süreciyle ilgili bilgi aldı.