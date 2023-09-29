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Elektrikte ekim tarifesi belli oldu zam geldi! Fatura bedeli 150 TL olarak kalacak

Elektrikte ekim tarifesi belli oldu zam geldi! Fatura bedeli 150 TL olarak kalacak

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

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1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi.

Konut abonelerine zam yok

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak

NTV'de yer alan habere göre 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.

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