BIST 8.219
DOLAR 27,46
EURO 29,11
ALTIN 1.651,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Burdur'da eşine kızdı kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Burdur'da eşine kızdı kendini bıçakladı

BURDUR'da eşiyle tartışması sonucu sinir krizi geçiren adam kendini bıçaklayarak yaraladı.

Abone ol

Olay Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23003 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde ailevi sebeplerden dolayı eşiyle tartışan E.A. (22) sinir krizi geçirerek eline aldığı meyve bıçağıyla karın bölgesinden kendisini bıçakla yaraladı.

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.A. tedavi altına alındı.

E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji 7 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı! İstanbul, Ankara, Bolu, Kocaeli, Düzce hava durumu...
Foto Galeri Meteoroloji 7 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı! İstanbul, Ankara, Bolu, Kocaeli, Düzce hava durumu... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da korkunç kaza! Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Adana'da korkunç kaza! Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Yerlikaya duyurdu: 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandı
TİP Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya yürüyecek
TİP Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya yürüyecek
Fahrettin Koca paylaştı! Ateş Kara, Kovis-19'un eris varyantını anlattı: Virüs artık...
Fahrettin Koca paylaştı! Ateş Kara, Kovis-19'un eris varyantını anlattı: Virüs artık...
Cenazeden dönerken ölümden de döndüler! Taksi takla attı: 4 yaralı
Cenazeden dönerken ölümden de döndüler! Taksi takla attı: 4 yaralı
Alexander Djiku: Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü
Alexander Djiku: Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü
Ankara'da patlama oldu 1 kişi öldü! 6 katlı binanın giriş katında doğalgaz patladı...
Ankara'da patlama oldu 1 kişi öldü! 6 katlı binanın giriş katında doğalgaz patladı...
Almanya'da ikinci Yasemin' vurgunu! 175 milyon lira ile ortadan kayboldu
Almanya'da ikinci Yasemin' vurgunu! 175 milyon lira ile ortadan kayboldu
Adana'da CHP'li iki belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var evraklara el konuldu
Adana'da CHP'li iki belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var evraklara el konuldu
Malatya'da derem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da derem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
KKTC Cumhurbaşkanından, MGK bildirisi için "bizleri mutlu etti" mesajı
KKTC Cumhurbaşkanından, MGK bildirisi için "bizleri mutlu etti" mesajı
İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı kavgayla ilgili 17 kişi tutuklandı
İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı kavgayla ilgili 17 kişi tutuklandı