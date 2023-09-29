Meteoroloji 7 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı! İstanbul, Ankara, Bolu, Kocaeli, Düzce hava durumu...
İSTANBUL başta olmak üzere birçok ilde etkili olan Marmara ve Eğe bölgesindeki yağışlar, bugün Batı Karadeniz bölgesine taşınıyor. 4 gün daha sürmesi beklenen yağışlar için meteorolojiden yeni uyarı geldi. 7 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu şöyle…
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hayatı felç eden sağanak yağışlar önce ülkenin batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olarak devam edecek. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.
7 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Yağışlar ne kadar sürecek?
Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.
Batı Karadeniz için uyarı
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.