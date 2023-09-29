Meteoroloji 7 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı! İstanbul, Ankara, Bolu, Kocaeli, Düzce hava durumu...

Batı Karadeniz için uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.