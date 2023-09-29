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Yerlikaya duyurdu: 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandı

Yerlikaya duyurdu: 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Transfer Operasyonu' ile FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

"15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı."

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