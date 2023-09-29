Bob Menendez sevinci kısa sürdü yeni Başkan Ben Cardin'in Türkiye açıklaması buz kesti

Türkiye karşıtı Bob Menendez'den görevi devralan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu yeni başkanı Ben Cardin, Komisyon'un Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararında, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinden başka konuların da etkili olacağını söyledi.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını Bob Menendez'den devralan kıdemli Demokrat senatör Ben Cardin, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre başkanlıktaki ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cardin, "Bu konuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor" dedi.

İsveç'e NATO üyeliği onayı yetmiyor

Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştüklerini vurgulayan Cardin, "Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Ama müzakerelerde ilerledikçe buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'ye F-16 satışı konusunda bir diğer açıklama da Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch'ten geldi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Risch VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye sorumlu bir NATO müttefiki gibi davranmaya karar verir ve geçen yıl yapmış olması gerekeni yaparsa F-16 yolunun açık olmasını bekliyorum” dedi.

Erdoğan: F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik F-16 satışı hakkında, İsveç’in NATO üyeliğini gündeme getirmesine tepki göstermişti.

“F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar” diye konuşan Erdoğan, bu yaklaşımın kendilerini üzdüğünü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı basın toplantısında konuşan Erdoğan, ABD’nin F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyon kiti satışı için Kongre’yi adres göstermesine de değinmişti.

Erdoğan, “Siz her şeye 'kongre, kongre' diyorsunuz. Benim de kongrem var benim kongrem, TBMM...” dedi. İsveç’in NATO üyeliğini onaylamak için tek başına karar verecek noktada olmadığını belirten Erdoğan, İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye kaç tane F-16 istiyor?

Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerilimin 2021 sonuna doğru düşmesinin ardından Türkiye, F-35 savaş uçağı programından çıkartılması nedeniyle hava gücünde zafiyet yaşamamak için ABD’den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için de 79 adet modernizasyon kiti almak için resmi başvuruda bulunmuştu.

Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgali sonrası Washington, hem Türkiye hem de NATO’nun hava gücüne destek olacağı gerekçesiyle F-16 satışına destek verdiğini ilan etmişti.

Biden yönetimi son olarak 17 Nisan'da, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından, 259 milyon dolar değerindeki 'modernizasyon kiti' satışına ilişkin bildirimini ABD Kongresi’ne iletmişti.

Türkiye’nin İsveç ile ilgili onay sürecini tamamlamasına paralel olarak F-16 satışının ikinci ayağında adım atılacağı mesajı da Ankara’ya verilmişti.

Ancak başta Senatör Bob Menendez olmak üzere birkaç senatörün satışla ilgili itirazları sürüyordu.

Türkiye, Temmuz ayındaki NATO zirvesinden hemen önce İsveç ile uzlaşmaya vararak, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Ancak TBMM'nin de buna onay vermesi gerekiyor.