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Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri için 15 ülkeden bilim insanları bir araya geldi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri için 15 ülkeden bilim insanları bir araya geldi!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken UNESCO-IPRED ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri” konulu uluslararası konferans, 15 ülkeden birçok bilim insanını bir araya getirdi.

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UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu) - IPRED (Deprem Zararlarının Azaltılması Uluslararası Platformu) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Yöneticisi Prof. Dr. Ercan Yüksel öncülüğünde düzenlenen “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri” konulu uluslararası konferans son buldu.

Uluslararası nitelikli konferansta konusunda uzman birçok bilim insanı bir araya gelerek depremin etkileri ve sonraki yıllarda yaşanması muhtemel depremlerin yapılarda oluşturacağı hasarların azaltılarak deprem direncinin sağlanması hakkında fikir alışverişinde bulundu.

15 ülkeden 10 farklı konu başlığı

Cezayir, Şili, Mısır, El Salvador, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Peru, Romanya, Japonya, Fransa, İngiltere, Amerika, Çin ve Türkiye’den birçok bilim insanının yer aldığı konferansta 10 farklı konu başlığında yapılan konuşmalarda teknik bulgular, saha deneyimleri ve depremin sonuçları ele alındı. Konferans sonrası uzmanlar Kahramanmaraş, Gölbaşı-Adıyaman bölgelerinde ziyarette bulundu.

“Toptan göçme engellenerek can kaybı azaltılabilir”

Konferansın düzenleme kurulunda yer alan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (EN) Bölüm Başkanı Yapısal Deprem Mühendisi Doç. Dr. Hasan Özkaynak, deprem bölgelerine yaptıkları ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Ülkemiz yapılarının deprem direncinin artırılması için UNESCO’nun da çok önemsediği bir toplantı oldu. En önemli öncelik toptan göçmenin engellenmesiyle can kaybını önemli ölçüde azaltmak. Toptan göçme riski olan yapılar çok basit yaklaşımlar kullanılarak tespit edilebilir” dedi.

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