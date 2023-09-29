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Hakkari'de aç kalan 4 ayı şantiyede yiyecek aradı

Hakkari'de aç kalan 4 ayı şantiyede yiyecek aradı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şantiyede yiyecek arayan 4 ayı kameralara yansıdı.

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Yüksekova’ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki yol şantiye alanı ayıların uğrak mekanı oldu. Birçok gece şantiyeye inen aç ayılar, şantiyede bulunan çöpleri karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Şantiyede çalışan işçiler ise ayılar için çoğu zaman çevreye yiyecek bırakıyor. Ayıların mesken tuttuğu şantiyeyi gece 4 ayı ziyaret etti. Çevrede bulunan çöpleri karıştıran ayılar, karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı. Yiyecek arayan ayı sürüsü işçiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şantiyede çalışanlar tedirginlik de yaşadı.

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