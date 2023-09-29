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Kanser tedavisi gören Tanyeli'nin acı günü! Ağabeyi hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören Tanyeli'nin acı günü! Ağabeyi hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 54 yaşındaki abisinin ölümüyle yıkıldı. Acısını paylaşan Tanyeli, annesinden sonra abisini de kanserden kaybettiğini söyledi.

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Dans şovlarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Ünlü isim, annesinden sonra dün de abisini kanserden kaybetti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda abisinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyuran Tanyeli, "Kanser işte annemden sonra 54 yaşında abimin de sebebi oldu... Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser... Bugün abim de kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi abim, satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu, dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah'ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun, seni çok seviyorum hoşça kal abim" ifadelerini kullandı.

Tanyeli'nin paylaşımına Sema Denker, Hamdi Alkan, Filiz Taçbaş, Umut Akyürek, Pınar Altuğ Atacan, Işın Karaca ve Petek Dinçöz gibi ünlü isimlerden baş sağlığı yorumu geldi.

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