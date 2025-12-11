Çağla Şıkel 35 yıl sonra itiraf etti! “Şiir defterimdeki o çocuk ile yıllar sonra karşılaştı...”
Ünlü manken, sunucu ve eski güzellik kraliçesi Çağla Şıkel, katıldığı bir YouTube programında çocukluk yıllarına uzanan şaşırtıcı bir anısını ilk kez anlatarak sosyal medyayı salladı. Şıkel’in yıllar önce platonik bir aşkla yazdığı şiirin kahramanıyla 35 yıl sonra yeniden karşılaştığını söylemesi büyük ilgi gördü.
Özel hayatı, kariyeri ve enerjisiyle sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, ilkokul yıllarında yaşadığı masum duyguları anlatırken şu sözlerle herkesi şaşırttı:“İçeri girince ‘ne kadar güzel bir çocuk’ dedim. Yanımıza geldi ve ‘O şiir defterine yazdığın kişi benim’ dedi. Şok oldum!”
Ünlü manken, ilk anda karşısındaki kişinin kim olduğunu çıkaramadığını, ancak ismi duyunca hatıraların bir anda canlandığını söyledi. “Üzerinden 35 yıl geçmiş… İlk anda hatırlayamadım. Sonrasında yanına gidip sohbet ettim. Çok tuhaf, çok özel bir karşılaşmaydı.” diyerek duygularını dile getirdi.
Şıkel’in bu itirafı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı çocukluk aşklarıyla ilgili anılarını paylaştı.
Bir dönem Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan ünlü isim, geçmişten gelen bu beklenmedik karşılaşmayı “hem şaşırtıcı hem de çok tatlı” sözleriyle tanımladı.