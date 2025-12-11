Eşinden Ömer Sarıgül'e şok! Boşanma sonrası uzaklaştırma kararı
Revna Sarıgül, eşi siyasetçi Mustafa Sarıgül,ün oğlu Ömer Sarıgül’ün kendisini birçok kez aldattığını öğrenince ünlü avukat Kezban Hatemi aracılığıyla boşanma davası açtı. Sarıgül’ün ayrıca uzaklaştırma kararı da aldırdığı ortaya çıkarken, çiftin sancılı bir boşanma sürecine girdiği belirtiliyor.
Revna Sarıgül ile iş insanı, siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül arasındaki kriz büyüyor. İhanet iddialarıyla sarsılan evlilikte, boşanma davası ve uzaklaştırma kararı sürecin daha da sertleşeceğine işaret ediyor.
Revna Sarıgül, evliliğinde yaşandığı öne sürülen birden fazla ihanet iddiası nedeniyle ünlü avukat Kezban Hatemi aracılığıyla boşanma davası açtı. Sarıgül’ün aynı zamanda eşi Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdığı ortaya çıktı.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, çiftin yaşadığı sürece ilişkin yeni detaylar paylaştı. Daha önce boşanma kararını kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Cankurt, Revna Sarıgül’ün avukat Hatemi’ye vekalet verdiğini de ilk kendisinin yazdığını belirtti.
Cankurt, son öğrendiği bilgilere göre Revna Sarıgül’ün eşinin kendisini bir defa değil, birçok kez aldattığını öğrendiğini ifade etti. Bu gelişmenin boşanma sürecinin gidişatını daha da sertleştirdiği düşünülüyor.