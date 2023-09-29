BIST 8.219
DOLAR 27,46
EURO 29,11
ALTIN 1.651,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Duvar örme kavgası amca katili etti! Amcasını öldüren yeğen tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Duvar örme kavgası amca katili etti! Amcasını öldüren yeğen tutuklandı

Sakarya Sapanca'da geçtiğimzi günlerde iki evin arasına düver örme nedeniyle kavga eden aile kavgaya tutuştu. Kavgada bir şahıs komşusu olan amcasını silahla vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay, 27 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, komşu olan amca ile yeğen arasında, iki evin arasına duvar örme meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda E.A, 39 yaşındaki amcası Aydın Aylan’a silah ile ateş etti. Ağır yaralanan Aylan, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli yeğen E.A. ise polis ekipleri tarafından kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizi olmayan Kayseri, Su Kayağı Milli Takımı’na 8 sporcu verdi!
Denizi olmayan Kayseri, Su Kayağı Milli Takımı’na 8 sporcu verdi!
Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri için 15 ülkeden bilim insanları bir araya geldi!
Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri için 15 ülkeden bilim insanları bir araya geldi!
Elektrikte ekim tarifesi belli oldu zam geldi! Fatura bedeli 150 TL olarak kalacak
Elektrikte ekim tarifesi belli oldu zam geldi! Fatura bedeli 150 TL olarak kalacak
Deprem malzemelerini evine götüren polis hakkında yeni gelişme
Deprem malzemelerini evine götüren polis hakkında yeni gelişme
Bob Menendez sevinci kısa sürdü yeni Başkan Ben Cardin'in Türkiye açıklaması buz kesti
Bob Menendez sevinci kısa sürdü yeni Başkan Ben Cardin'in Türkiye açıklaması buz kesti
Önce araçlarının lastiği patladı, sonra tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Önce araçlarının lastiği patladı, sonra tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Burdur'da eşine kızdı kendini bıçakladı
Burdur'da eşine kızdı kendini bıçakladı
Adana'da korkunç kaza! Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Adana'da korkunç kaza! Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Yerlikaya duyurdu: 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 52 FETÖ mensubu şüphelisinin yakalandı
TİP Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya yürüyecek
TİP Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya yürüyecek
Fahrettin Koca paylaştı! Ateş Kara, Kovis-19'un eris varyantını anlattı: Virüs artık...
Fahrettin Koca paylaştı! Ateş Kara, Kovis-19'un eris varyantını anlattı: Virüs artık...
Cenazeden dönerken ölümden de döndüler! Taksi takla attı: 4 yaralı
Cenazeden dönerken ölümden de döndüler! Taksi takla attı: 4 yaralı