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Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Süper Kupa'sını 57 sayı fark atarak kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Süper Kupa'sını 57 sayı fark atarak kazandı

Avrupa basketbolunda Kadınlar Süper Kupa 2023'ün kazananı LDLC ASVEL Feminin'i 109-52'lik farklı bir sonuçla geçen Fenerbahçe Alagöz Holding'in oldu.

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Avrupa basketbolunda Kadınlar Süper Kupa 2023 heyecanı yaşandı. EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile EuroCup şampiyonu LDLC ASVEL Feminin karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe, deplasmanda sayılabileceği mücadeleden 109-52 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak Süper Kupa'da zafere ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, geçtiğimiz sezon Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup ederek Türk derbisi sonucunda Kadınlar EuroLeague'de tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Fransız ekibi LDLC ASVEL Feminin ise EuroCup'ın final eşleşmesinde Avrupa kupalarındaki bir diğer temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring'i geçerek kupaya ulaşmıştı. İki takım arasındaki Süper Kupa maçı Lyon'daki Astroballe'de oynandı.

Fransa'da oynadığı mücadelede rakibine büyük fark yaratan Fenerbahçe, mücadeleden 109-52'lik skorla galip ayrıldı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe'de ilk resmi maçına çıkan yeni transfer Napheesa Collier Süper Kupa'nın MVP'si oldu. Napheesa Collier; 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ile yıldızlaşırken Fenerbahçe'de Kitija Laksa 18, Nikolina Milic 13 sayıyla maça başladılar. Geçen sezon elde edilen EuroLeague şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden Emma Meesseman ise 10 sayı, 13 ribaunt, 4 asist ile öne çıktı. LDLC Feminin ASVEL'de Helena Ciak ve Alexia Chartereau 14'er sayıyla takımlarının en skorer isimleriydi. 

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