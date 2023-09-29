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Adana'da husumetlilerin kıyma çekme kavgası kanlı bitti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da husumetlilerin kıyma çekme kavgası kanlı bitti!

Adana Yüreğir'de husumetli olan ailelerin kıyma çekme tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada bir kişi öldürülürken, olaya karışan şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 26 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Koday (25), bir süre önce mahallede kıyma çeken Ferhat Ç. (24) ile aile bireylerini, tezgahlarını başka bir yere taşımaları konusunda uyardı.

Çıkan tartışmada Koday, iddiaya göre, Ferhat Ç. ile babasını darp etti. Ferhat Ç. bu nedenle husumet beslediği Koday ile telefonda tartışıp, küfürleşti. Av tüfeğini yanına alıp, evden çıkan Ferhat Ç. motosikletle seyir halindeyken sokakta gördüğü Koday’ı sırtından vurdu. Koday vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli Ferhat Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koday, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyip, baskın yaptı. Polisin geldiğini gören şüpheli, bitişikteki evin damına atlayıp, izini kaybettirmeye çalıştı. Şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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