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Afyonkarahisar'da Jandarmadan uyuşturu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da Jandarmadan uyuşturu operasyonu!

Afyonkarahisar'da Jandarmanın şüpheli bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 334 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

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Olay, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan M.K., isimli şahsın kenevir ektiği ve daha sonra bunu esrara dönüştürerek sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Baskında arama yapan ekipler bin 334 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirdi. Olayın ardından M.K., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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