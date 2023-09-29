Dilan Polat'ın parası Özlem Gürses'in çenesini yordu

TÜRKİYE'nin gündemi Dilan Polat! "O paraları nasıl kazanıyorlar? Ne görgüsüzler?" tartışmaları sürüp gidiyor. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Dilan Polat olayını yorumluyor...

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "AVM'de bir günde 750 bin TL harcıyorum" türü açıklamaları sonrası tartışmaların göbeğine oturdu. Hakkındaki iddialar ve suçlamalar aldı başını gidiyor. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Dilan Polat tartışmalarını yorumluyor... İşte Özışık'ın o yorumları...

Türkiye'nin gündemi Dilan Polat! "O paraları nasıl kazanıyorlar? Ne görgüsüzler?" gibi dedikodu iftiralar almış başını gidiyor.

Mehmet Özışık çektiği videoyla konuya açıklık getirmiş ve ne demiş?: "Kardeş Dilan Polat'ın parası seni niye ilgilendiriyor? Dilan Polat'ın verdiği vergi hiç aklına geliyor mu? Yaptığı hayırları hiç sorguluyor musun?"

Özlem Gürses oturmuş gündemine Dilan Polat'ı ve Engin Polat'ı almış. Soluksuz konuşuyor. Dilan Polat insanlıktan çıkan nice insancıklara örnek davranışlar sergiliyor, yanında çalışanlara dünyalar kadar para veriyor, ihtiyaç sahiplerine büyük hayırlar yapıyor, sırf bunlar için bile Dilan Polat'ın hakkını savunmak gerekir.

Muhammet Yakut, Dilan'ın kız kardeşine iftira atılıyor "tele kız" diyor. Gazeteci Özlem Gürses başta olmak üzere kadın hakları savunucuları da ekranlarda atıp tutuyorlar.

Süleyman Özışık'ın çocuğunu gözüne bile bantlamadan Halk TV'de yayınlayan Özlem Gürses Dilan Polat hakkında hassas davransın ve bu kadına bu çirkinliği yapmasın!

Dilan Polat'ın ve ailesinin bu kadar saldırıya uğramasının sebebi ne? Başarılı insanların ipini çekmeye çalışanlar çok olur. Tecrübeyle sabit. Bırakın Kadın kendi hayatını yaşasın! Sanane, banane, bize ne?