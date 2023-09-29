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2023-ALES/3 başvuruları başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2023-ALES/3 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları başladı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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