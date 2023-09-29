Kahreden haber! Kayıp Açelya'nın akıbeti kötü çıktı: Cansız bedeni orada bulundu

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, 'dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı.