Kahreden haber! Kayıp Açelya'nın akıbeti kötü çıktı: Cansız bedeni orada bulundu
SAKARYA'da "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 4 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'dan acı haber geldi.
Olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, 'dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı.
Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklar'da bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
Gencin çantasının bulunduğu yerde de inceleme yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlayamadı.
Açelya'dan kahreden haber
Ailesi endişeyle beklerken Açelya'dan acı haber geldi. 4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu.