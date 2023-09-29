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Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 39 azaldı!

Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 39 azaldı!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 azalarak 5 milyar 331 milyon 559 bin dolar oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon 357 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 331 milyon 559 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yıl ağustosta bu rakam 8 milyar 734 milyon 485 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 39 azaldı.

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