Gaziantep'te zehir tacirleri yakayı ele verdi! 8 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te narkotik polis ekiplerinin 22 farklı adreste yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 8 şüpheli ise yakalandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 22 farklı adrese operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 86 adet fişek ele geçirilirken operasyonlar sonucunda ise 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.