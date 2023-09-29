Goncagül Sunar 10 gün arayla iki meslektaşının ölmesine isyan etti

Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümünün ardından Goncagül Sunar, sosyal medya hesabından işsizliğe ve projelerde hep aynı isimlere yer verilmesine isyan etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları’nın oyuncusu Seda Fettahoğlu dün Beyoğlu’nda bir parkta ölü bulundu. Yanında silah bulunan 44 yaşındaki oyuncunun yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fettahoğlu’nun cansız bedenini bulan üniversite öğrencisi F.A, polise verdiği ifadesinde “Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim” dedi.

Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu’nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Bu ikinci vaka"

Seda Fettahoğlu’nun vefatının ardından oyuncu Goncagül Sunar X hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için psikolojik ve ekonomik çok sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba? Bu ikinci intihar vakası. Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlar dolu ülke. Bir yandan aynı anda üç dizi, dört reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen” diyerek isyan etti.

10 gün önce de oyuncu Merve Kayaalp, Muğla’daki evinde babasına ait ruhsatlı silahla yaşamına son vermişti.